Вчені довели, що люди використовували вугілля ще 3600 років тому

Древні народи в минулому використовували вугілля для задоволення потреб у металургійній сфері. За звітом Independent, археологічні дослідження довели, що люди почали використовувати вугілля як паливо близько 3600 років тому на північному заході Китаю. До цього часу залишалася невідомою точна дата початку систематичного використання вугілля. Найстаріший відомий доказ цього відносився до китайської династії Хань, яка існувала приблизно з 2152 до 1730 років тому.

Про це пише Independent.

Попри теорії вчених про можливе використання вугілля під час бронзового століття 4000-3000 років тому, належних підтверджень не існувало. Однак новий аналіз з Синьцзянського автономного району Китаю змінив уявлення про історію використання вугілля. Дослідники виявили залишки вугілля поруч із річкою Каши, що належать до періоду приблизно 3600-2900 років тому.

За даними вчених, близько 3800 років тому місцеві жителі почали займатися сільським господарством, розводити худобу і обробляти бронзу. Це призвело до зростання місцевих спільнот та розвитку металургії, що вимагала більше палива. Дослідження показало, що вугілля, що використовувалося тоді, було загально доступним ресурсом.

Відео дня

Читайте также: В Великобритании нашли валун каменного века для изготовления наконечников для топоров 5000 лет

Один з авторів дослідження, Гуанхуі Дун з Університету Ланьчжоу в Китаї, наголосив: "Вони спробували спалити вугілля з різних місць і з'ясували, що одне мало кращу якість, за інше." Інтенсивний попит на паливну енергію у зв'язку з зростанням населення та металургією призвів до пошуку альтернативних джерел енергії, і вугілля стало однією з них. Вчені підкреслили, що людство завжди шукало нові джерела палива, розпочавши з рослин близько 790 тисяч років тому, а потім переходячи до деревини, деревного вугілля і гнію.

Нагадаємо, в Йорданії виявили пустельний храм віком 9000 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!