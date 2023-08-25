В Йорданії виявили пустельний храм віком 9000 років

Група археологів з Йорданії та Франції виявила у пустелі Йорданії храм віком 9000 років.

Про це повідомляє Al Jazeera.

"Це місце надзвичайно унікальне завдяки своєму збереженню. Святилище існує вже майже 9 тисяч років, і воно збереглося майже в незмінному стані", - розповів археолог Ваел Абу-Аззіза.

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В храмі знайдено два камені з антропоморфними фігурами, вівтар, морські раковини та навіть мініатюрну модель пастки для газелі. Археологи вважають, що це відкриття допоможе краще зрозуміти символізм, художні вирази та духовну культуру неолітичних поселень, про які досі мало відомо. Оскільки це місце було близько розташоване до пасток, вчені вважають, що мешканці займалися мисливством.

Нагадаємо, поблизу Армагеддону в Ізраїлі розкопали криваво-червоні стіни 1800-річного римського амфітеатру.

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