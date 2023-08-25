В Иордании обнаружили пустынный храм в возрасте 9000 лет

Группа археологов из Иордании и Франции обнаружила в пустыне Иордании храм 9000 лет.

Об этом сообщает Al Jazeera.

"Это место очень уникально благодаря своему сохранению. Святилище существует уже почти 9 тысяч лет, и оно сохранилось почти в неизменном состоянии", - рассказал археолог Ваэл Абу-Аззиза.

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В храме найдены два камня с антропоморфными фигурами, алтарь, морские раковины и даже миниатюрная модель ловушки для газели. Археологи считают, что это открытие поможет лучше понять символизм, художественные выражения и духовную культуру неолитических поселений, о которых до сих пор мало известно. Поскольку это место было близко расположено к ловушкам, ученые считают, что жители занимались охотой.

Напомним, вблизи Армагеддона в Израиле раскопали кроваво-красные стены 1800-летнего римского амфитеатра.

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