Вблизи Армагеддона в Израиле раскопали кроваво-красные стены 1800-летнего римского амфитеатра (фото)

Археологи в Израиле во время раскопок близ Армагеддона обнаружили кроваво-красную боевую арену в Легио, огромной военной базе, где во втором веке располагался римский "железный" легион.

Как сообщает Live Science, команда археологов нашла военный лагерь и его арену, предназначенную не для театральных развлечений, а для боевых тренировок. Это произошло вблизи Мегиддо, известного как Армагеддон – места, где согласно библейским преданиям начнется битва в конце света.

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1800-летний римский лагерь лежит под сельскохозяйственными полями кибуца Мегиддо в Изреельской долине.

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Во время раскопок этим летом команда археологов вне стен базы благодаря инновационной технологии под названием георадар нашла кладбище и амфитеатр.

Удалось узнать, что амфитеатр боевой подготовки войск имел остатки уникального декоративного искусства: кроваво-красная краска украшала каменные стены.

Напомним, в Китае обнаружили окаменевшую птицу с головой динозавра – Cratonavis zhui. Это существо жило около 120 миллионов лет назад.

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