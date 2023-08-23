В Китае нашли окаменевший скелет птицы в возрасте 120 миллионов лет

В Китае обнаружили окаменевшую птицу с головой динозавра – Cratonavis zhui. Это существо жило около 120 миллионов лет назад. Специалисты обнаружили этот скелет во время археологических раскопок на севере Китая, в осадочных породах, сформированных в меловой период.

Об этом пишет Science Alert.

Команда палеонтологов под руководством Чжоу Чжунхэ из Китайской академии наук приступила к исследованию черепа с помощью высокораздельной компьютерной томографии. С помощью цифровых моделей минерализованных костей они смогли воспроизвести форму и функции черепа, такими, какие они были во время жизни птицы.

Результаты показали, что форма черепа Cratonavis очень похожа на динозавры, такие как тиранозавр рекс, а не на характерную для современных птиц.

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"Примитивные черты черепа свидетельствуют о том, что большинство птиц мелового периода, включая Cratonavis, не имели возможности двигать верхней частью клюва вне зависимости от мозговой оболочки и нижней челюсти", - пояснил палеонтолог Чжихен Ли из Китайской академии наук.

Эта находка может внести существенный вклад в понимание ключевых этапов эволюции современных птиц.

Напомним,в Индии обнаружили древние останки одного из динозавров юрского периода.

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