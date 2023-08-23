У Китаї знайшли скам‘янілий скелет птаха віком 120 мільйонів років

У Китаї виявили скам'янілий птаха з головою динозавра – Cratonavis zhui. Це створіння жило близько 120 мільйонів років тому. Фахівці виявили цей скелет під час археологічних розкопок на півночі Китаю, в осадових породах, сформованих під час крейдового періоду.

Про це пише Science Alert.

Команда палеонтологів під керівництвом Чжоу Чжунхе з Китайської академії наук розпочала дослідження черепа за допомогою високороздільної комп'ютерної томографії. За допомогою цифрових моделей мінералізованих кісток, вони змогли відтворити форму та функції черепа, такими, які вони були під час життя птаха.

Результати показали, що форма черепа Cratonavis дуже схожа на ту, що мають динозаври, такі як тиранозавр рекс, а не на ту, що характерна для сучасних птахів.

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"Примітивні риси черепа свідчать про те, що більшість птахів крейдового періоду, включаючи Cratonavis, не мали можливості рухати верхньою частиною дзьоба незалежно від мозкової оболонки та нижньої щелепи", - пояснив палеонтолог Чжіхен Лі з Китайської академії наук.

Ця знахідка може внести вагомий внесок у розуміння ключових етапів еволюції сучасних птахів.

Нагадаємо, в Індії виявили стародавні останки одного з динозаврів юрського періоду.

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