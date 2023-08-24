Поблизу Армагеддону в Ізраїлі розкопали криваво-червоні стіни 1800-річного римського амфітеатру (фото)

Археологи в Ізраїлі під час розкопок поблизу Армагеддону знайшли криваво-червону бойову арену в Легіо, величезній військовій базі, де у другому столітті розташовувався римський "залізний" легіон.

Як повідомляє Live Science, команда археологів знайшла військовий табір і його арену, призначену не для театральних розваг, а для бойових тренувань. Це сталося поблизу Мегіддо, відомого як Армагеддон – місця, де згідно з біблійними переказами почнеться битва у кінці світу.

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Зазначається, що 1800-річний римський табір лежить під сільськогосподарськими полями кібуцу Мегіддо в Ізреельській долині.

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Під час розкопок цього літа команда археологів поза стінами бази завдяки інноваційній технології під назвою георадар знайшла кладовище та амфітеатр.

Вдалося дізнатися, що амфітеатр бойової підготовки військ мав залишки унікального декоративного мистецтва: криваво-червона фарба прикрашала кам'яні стіни.

Нагадаємо, у Китаї виявили скам'янілого птаха з головою динозавра – Cratonavis zhui. Це створіння жило близько 120 мільйонів років тому.

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