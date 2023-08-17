В Великобритании нашли валун каменного века для изготовления наконечников для топоров 5000 лет

В Великобритании обнаружили редкую породу камня, которая использовалась для изготовлявших орудия труда в период Каменного века. Полировочный валун, который нашли вблизи Дорчестера, использовали для изготовления каменных наконечников для топоров более 5 000 лет назад.

Об этом сообщает BBC.

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Это уже второй такой валун, который нашли в Англии. Сам камень решили не отвозить в музей, а раскопают территорию вокруг него.

Валун образован из сарсенового камня, который также использовался при строительстве Стоунхенджа.

Один из археологов назвал эту находку "неожиданной".

"Камни имели чрезвычайно важное значение для людей неолита, поскольку без топоров они не могли бы расчистить леса, а земледелие было бы невозможным", - сказал он.

Напомним, в Италии обнаружили древнюю амфору.

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