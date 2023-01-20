У Британії пройшли перші льотні випробовування літака на водні (відео)

У Великій Британії провели перші льотні випробування першого у світі літака на водні. Йдеться про модернізований двомоторний Dornier 228, який піднявся в небо у межах проєкту HyFlyer II.

Метою проєкту є досягнення авіаційних перевезень з нульовим викидом. Про це повідомляє сайт компанії ZeroAvia.

Зазначається, що політ тривав 10 хвилин. За цей час 19-місний Dornier 228 завершив рулювання, зліт, повне коло та посадку.

Компанія планує посилено взятися за сертифікаційну конфігурацію літака. Зокрема, за два роки ZeroAvia хоче забезпечити комерційні маршрути з використанням водневих двигунів.

"Сьогоднішній політ – це надзвичайно захопливе бачення майбутнього: великий крок уперед до повітряних подорожей з нульовим рівнем викидів", – заявив Державний секретар у справах бізнесу Грант Шаппс.

Проєкт HyFlyer II – це програма досліджень і розробок у сфері екологічно чистих перельотів за рахунок виробництва водневих двигунів. У тестовій конфігурації літака баки з воднем і системи вироблення енергії розміщувалися усередині кабіни.

Нагадаємо, раніше у Франції запустили в повітря дрон-таксі. Літак під назвою Volocopter нагадує великий безпілотник і має вісім гвинтів.

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