У Британії собаку вперше врятували від алкоголізму

У Великій Британії лабрадора на ім'я Коко, віком 2 роки, вдалося вилікувати від алкогольної залежності, що є першим випадком подібного лікування у собак. Про це повідомляє видання Telegraph.

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За інформацією журналістів, Коко та кілька інших собак потрапили до фонду порятунку тварин після смерті їхнього власника. Працівники рятувального центру розповіли, що собаки стали залежними від алкоголю після того, як їхній хазяїн почав пропонувати їм напої перед сном. Це спричинило негативні наслідки, такі як напади, від яких тваринам довелося страждати.

Один з цих собак незабаром помер, але Коко мав шанс на одужання. Протягом чотирьох тижнів йому призначили курс лікування від алкогольної абстиненції, включаючи седативні препарати, щоб уникнути нападів.

"Коко відмовилася від усіх ліків і тепер починає поводитися як звичайна собака. Він ще не готовий до усиновлення, і хоча фізично він, здається, одужав, психологічно він все ще іноді дуже хвилюється", – йдеться у повідомленні.

Представники фонду порятунку висловлюють сподівання, що Коко зможе якнайшвидше знайти нових власників, які забезпечать йому затишний дім та дбайливу опіку. Цей випадок свідчить про важливість відповідального поводження з тваринами та усвідомлення можливих наслідків неконтрольованого споживання алкоголю навіть в стосунках з домашніми улюбленцями.

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