В Британии собаку впервые спасли от алкоголизма

В Великобритании лабрадору по имени Коко в возрасте 2 лет удалось вылечить от алкогольной зависимости, что является первым случаем подобного лечения у собак. Об этом сообщает издание Telegraph.

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По информации журналистов, Коко и несколько других собак попали в фонд спасения животных после смерти их владельца. Работники спасательного центра рассказали, что собаки стали зависимы от алкоголя после того, как их хозяин начал предлагать им напитки перед сном. Это привело к негативным последствиям, таким как приступы, от которых животным пришлось страдать.

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Одна из этих собак вскоре умерла, но Коко имел шанс на выздоровление. В течение четырех недель ему назначили курс лечения от алкогольной абстиненции, включая седативные препараты во избежание приступов.

"Коко отказалась от всех лекарств и теперь начинает вести себя как обычная собака. Она еще не готова к усыновлению, и хотя физически она, кажется, поправилась, психологически она все еще иногда очень волнуется", - говорится в сообщении.

Представители фонда спасения выражают надежду, что Коко сможет как можно быстрее найти новых владельцев, которые обеспечат ему уютный дом и бережную опеку. Этот случай свидетельствует о важности ответственного обращения с животными и осознании возможных последствий неконтролируемого потребления алкоголя даже в отношениях с домашними питомцами.

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