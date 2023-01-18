В Броварах поблизу дитячого садка впав гвинтокрил, є постраждалі (подробиці)

За попередньою інформацією, відбулося падіння гелікоптера, внаслідок якого почалась пожежа в дитсадку.

Вранці 18 січня в Броварах у Київській області пролунав вибух. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що на об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. За інформацією місцевих Telegram-каналів, це міг бути гелікоптер. Інші джерела говорять про можливий безпілотник. Пожежа розгоряється все сильніше.

Пресслужба поліції Броварського району повідомила, що серед дітей постраждалих немає.

Під час аварії вертольота у Броварах на борту було керівництво МВС. Повідомляється, що на борту гвинтокрила, який впав у Броварах, були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС.

Панорамне фото місце падіння літального апарату в Броварах 18 січня

Попередньо відомо про близько 5 поранених, також є загиблі через падіння гвинтокрила в Броварах, повідомила речниця поліції Київщини Прянішнікова.

Фото на місці падіння літального апарату в Броварах

"У місті Бровари поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали. Є постраждалі. На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники", – повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

З‘ясовують дані про потерпілих та обставини падіння, а у мережі розміщують фото та відео палаючої будівлі. ДСНС та всі служби вже на місці. Деякі джерела повідомляють по 5 постраждалих

Новина доповнюватиметься.

Пізніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що гвинтокрил, який впав в Броварах призначений для потреб ДСНС. Броварське управління поліції повідомило про 3 загиблих та 5 поранених.

Нагадаємо, вранці, 14 січня, росія знову атакувала Київ та область. Вперше вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги.

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