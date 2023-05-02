У Брянській області знову підірвали залізницю: вісім вагонів зійшли з рельс (відео)

У Брянській області на росії вдруге за дві доби невідомі підірвали залізничну дорогу. Унаслідок вибуху перекинулися щонайменше вісім вагонів.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали, які опублікували відео перекинутих вагонів. За попередніми даними, жертв немає.

Зазначається, що три вибухи сталися на залізничних коліях неподалік станції "Сніжетська" в момент проходження вантажного потягу, що прямував з Брянська до міста Карачев.

Читайте також: Пожежники рф ледь не спалили село в Бурятії

Дещо згодом у російській залізниці повідомили, що о 19:47 локомотив та близько 20 вагонів вантажного потягу зійшли з колій у Брянській області через "втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту".

На місце події прибули пожежники. Також на місце відправили пожежний та два відновлювальні поїзди.

Нагадаємо, раніше у російській Арамілі загорілась будівля науково – виробничого комплексу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!