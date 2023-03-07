У чому замочити насіння перед посадкою, щоб воно гарантовано проросло

У березні городники мають багато робити, адже починається посівний сезон. В кінці зими та на початку весни настає час висівати розсаду овочів, які потім будуть висаджуватись в городі. На цьому етапі важливо дотримуватись певних рекомендацій, щоб отримати багатий врожай.

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Для цього насіння слід замочити в спеціальному розчині, тоді воно точно проросте. Якщо насіння якісне, то цей спосіб вам підійде якнайкраще. Тільки недостигле насіння не проросте, тому його можна буде позбутись одразу.

Зробити розчин для замочування розсади можна з листочків лікарської кімнатної квітки – алое. Цей спосіб при пророщуванні рослин вдало застосовують вже не один рік.

Зріжте декілька листків алое та потримайте їх кілька годин в холодильнику. Після цього їх треба подрібнити та залити теплою водою. Подрібнене алое процідіть та замочіть в цій воді насіння, залишивши його на ніч. Після замочування просушіть насіння на паперовому рушнику.

Насіння, яке було замочене у цьому розчині, насититься поживними речовинами. Крім того, що ви одразу зможете проростити насіння, у майбутньому ви також зможете отримати кращий врожай.

Нагадаємо, раніше ми писали про маловідомий лайфхак, який допоможе прискорити ріст розсади помідорів та перцю.

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