У Черкасах внаслідок ракетного удару пошкоджено готель: з-під завалів врятували 13 людей, операція триває (відео)

російські бойовики вночі 21 вересня росіяни вдарили ракетами по Черкасах. Уламки збитих повітряних цілей влучили в готель.

Головне управління ДСНС України у Черкаській області повідомляє, що для розбору завалів залучили 83 рятувальників та 16 одиниць техніки.

"Постраждало 7 осіб. 13 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу та передано медичним працівникам… Тривають пошуково-рятувальні роботи", – йдеться у повідомленні.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець поінформував, що у готелі в Черкасах могло бути близько 23 осіб. Рятувальники поводять розбір завалів.

За його словами, адміністраторка закладу в лікарні. Один з постраждалих у важкому стані із серйозними травмами хребта та голови. У решти постраждалих – легкі травми.

Керівник МВС Ігор Клименко повідомив, що у Черкасах з пошкодженого готелю евакуювали 13 людей.

За даними поліції, унаслідок ракетного удару по готелю травмовано 10 людей. Серед них є перехожі, які перебували поруч на момент влучання.

Нагадаємо, росіяни у ніч на 21 вересня влаштували масований обстріл України крилатими ракетами з 11 літаків Ту-95. Лише 20 ракет було збито над Києвом.

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