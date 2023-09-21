росіяни з 11 бортів Ту-95 атакували Україну ракетами: усі подробиці масованого обстрілу (фото)

росіяни у ніч на 21 вересня влаштували масований обстріл України крилатими ракетами з 11 літаків Ту-95. Лише 20 ракет було збито над Києвом.

Як повідомив керівник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, у Черкасах внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку. Постраждало 7 осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу. Всі служби працюють на місці.

У Києві уламки ракет падали у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському районах. У Дарницькому районі постраждали 7 людей, серед яких дитина.

У Харкові в результаті атаки зруйновано складську будівлю. Постраждало 2 особи.

Є влучання та пошкодження також на Рівненщині. У частині Рівного після ракетної атаки зникло світло.

На Київщині в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено.

У Львівській області ворог завдав удар по промисловій зоні, є руйнування та загорання.

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