россияне с 11 бортов Ту-95 атаковали Украину ракетами: все подробности массированного обстрела (фото)

россияне в ночь на 21 сентября устроили массированный обстрел Украины крылатыми ракетами из 11 самолетов Ту-95. Только 20 ракет были сбиты над Киевом.

Как сообщил руководитель Министерства внутренних дел Игорь Клименко, в Черкассах в результате ракетного удара повреждено здание гостиницы. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке. Пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Все службы трудятся на месте.

В Киеве обломки ракет падали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе пострадали семь человек, среди которых ребенок.

В Харькове в результате атаки разрушено складское здание. Пострадали 2 человека.

Есть попадание и повреждение также в Ровенской области. В части Ровно после ракетной атаки пропал свет.

В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены.

Во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушение и возгорание.

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