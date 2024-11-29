У грудні частина українців втратить право на отримання субсидії: кого стосується

У грудні частина українців може втратити право на субсидію. Найпоширенішою причиною припинення допомоги є заборгованість за житлово-комунальні послуги. Тому важливо вчасно погасити борги або укласти договір про їх реструктуризацію. Про це пише Новини. Live.

Хто може претендувати на субсидію

Субсидію можуть отримати домогосподарства, у яких витрати на житлово-комунальні послуги перевищують визначений обов’язковий платіж. Розмір обов’язкового платежу розраховується індивідуально, зважаючи на доходи сім’ї.

Субсидія покриває частину витрат на такі послуги:

теплопостачання;

гаряче водопостачання;

поводження з побутовими відходами;

постачання та розподіл електроенергії та природного газу;

управління багатоквартирним будинком;

централізоване водопостачання та водовідведення.

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Чому можуть скасувати субсидію

Органи соціального захисту щомісяця отримують дані про борги мешканців від ОСББ та керуючих компаній. Субсидія припиняється, якщо:

сума заборгованості перевищує 680 гривень і залишається непогашеною протягом трьох місяців;

отримувач змінив місце проживання, оскільки субсидія прив’язана до конкретної адреси;

основний заявник, на якого оформлена субсидія, помер;

під час перевірки виявлено, що реальний дохід сім’ї перевищує задекларований;

один із членів домогосподарства зробив покупку на суму понад 100 тисяч гривень (у тому числі це стосується купівлі валюти, банківських металів або відкриття депозиту).

Щоб не втратити субсидію, важливо дотримуватися умов її отримання, зокрема вчасно сплачувати рахунки за комунальні послуги.

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