У грудні українці масово поверталися з Польщі додому

У грудні 2022 року у Польщі зафіксували найбільший за останні місяці відтік українців. Біженці поверталися додому попри енергетичну кризу та масовані ракетні удари.

За спостереженнями заступника директора Польського економічного інституту Анджея Кубісяка, це була найбільша хвиля повернення в Україну від літа. Про це пише ukrayina.pl.

"Грудень виявився місяцем з найбільшою кількістю перетинів кордону в бік України після завершення літніх відпусток. Ймовірно, це був ефект Різдва та Нового року, адже кінець року був часом найбільшого трафіку на кордоні та рекордного результату – 39,9 тисячі виїздів в Україну за добу", – наголосив він.

Зазначається, що у грудні 2022 року відтік із Польщі був більший, аніж приплив нових біженців.

Уточнюється, що 1 січня 2023 року з України виїхали 13 тисяч осіб, прибули в країну – 9 тисяч громадян.

Нагадаємо, раніше прикордонники розповіли, скільки чоловіків незаконно намагалися виїхати за кордон з 24 лютого 2022 року.

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