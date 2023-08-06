У День Повітряних сил ЗМУ росіяни випустили по Україні 30 різних ракет та 27 дронів

Росіяни масовано атакували Україну у ніч проти 6 серпня дронами та ракетами різного виду. Силами Повітряної оборони було знищено 30 крилатих ракет та 27 ударних безпілотників.

Як повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ, у першій хвилі атаки ввечері 5 серпня було знищено 12 із 14 "Калібрів", щодо "Кинджалів" інформацію оприлюднять пізніше, оскільки уточнюються дані.

У ніч на 6 серпня було збито всі 27 запущених ударних БпЛА "Shahed-136/131", 5 із 6 ракет "Калібр" (друга хвиля) та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування 101/Х555.

Зазначається, що цієї ночі ворог запускав "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку, крилаті ракети "Калібр" – з акваторії Чорного моря, а ракети Х-101/Х-555 були випущені з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

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"Тож загалом за кілька хвиль атак з вечора 5-го по ранок 6-го серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу", – зазначається у повідомленні.

Загалом сили ППО за вечір 5 серпня та у ніч на 6 серпня ліквідували 17 крилатих ракет "Калібр", 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Нагадаємо, 1 серпня три морські дрони атакували російські патрульні кораблі Чорноморського флоту "Сергей Котов"" та "Василий Быков" за 340 км від Севастополя. Зокрема, серед атакованих кораблів був контейнеровоз Sparta-IV, який, за даними Naval News та спостерігачів, перевозив з Сирії зброю.

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