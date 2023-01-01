На Донеччині загинув 46-річний учасник Революції Гідності Андрій Томан

На війні загинув ще один український захисник, який боронив Україну ще з 2014 року, 46-річний Андрій Томан. Він був уродженцем Львівської області.

Про смерть героя стало відомо з публікації Бориславської міської ради у Фейсбук. Повідомляється, що український захисник поліг на східному фронті – у Донецькій області.

"Звістка про непоправну втрату увірвалася у Бориславську громаду в останній день 2022 року. Року, який приніс багато горя і болю, смутку і жалю. Томан Андрій Володимирович загинув у боях за Батьківщину вчора, 30 грудня, на сході на Донеччині. Мужньо і віддано Герой захищав Україну від російської нечисті, що здатна приносити тільки розруху на наші землі", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що загиблий герой був учасником Революції Гідності, де отримав поранення. Потім він боронив Україну від російської навали у складі бійців з АТО у 2014-2015 роках.

У загиблого Героя залишилися дружина, маленька донечка, мама та сестра.

Нагадаємо, що у бою з російськими загарбниками загинув відомий український режисер Олег Бобало. Своє життя за Україну він віддав під Бахмутом.

Також нещодавно від рук ворога загинула 28-річна захисниця України Владислава Черних, яка добровольцем пішла на війну.

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