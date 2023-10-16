На Донеччині ЗСУ за тиждень знищили вже три ворожих штурмовики Су-25

Воїни ОСУВ "Таврія" на Донецькому напрямку за останній тиждень вразили вже три штурмові літаки Су-25 противника. Протягом минулої доби ворожі сили здійснили 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, взяли участь у 47 бойових зіткненнях і здійснили 906 артобстрілів.

Читайте також: Українські військові знищили російську гармату, розроблену ще за часів Сталіна (ефектне відео)

Про це пише командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі. Важливо відзначити, що підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" за цей період успішно виконали 1321 вогневе завдання.

Загальні втрати ворожої сторони складають 472 особи. Поруч із цим, було знищено 36 одиниць військової техніки противника, включаючи 4 бойових броньовані машини, 8 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, літак Су-25, 13 безпілотних літальних апаратів, 6 одиниць автомобільної техніки та 1 спеціалізовану машину. Крім того, був зруйнований склад боєприпасів противника.

Раніше стало відомо про потужний удар по російській секретній базі в Криму. Поблизу Джанкоя ракета влучила по секретній базі спецназу російського ГРУ. Унаслідок удару загинуло 26 окупантів, поранення отримали до 20 російських бойовиків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!