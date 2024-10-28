В Джанкої та Сімферополі у Криму лунали потужні вибухи: росіяни заявили про атаку балістичних ракет

У ніч на 28 жовтня на території окупованого Криму зафіксували серію потужних вибухів неподалік військових об'єктів загарбників. Росіяни заявляли про атаку балістики.

У Сімферопольському та Червоногвардійському районах, включно з селом Гвардійське та районом аеропорту Сімферополя, місцеві мешканці нарахували до восьми вибухів. Особливо потужним, за словами очевидців, був перший вибух у Гвардійському.

Про це повідомляє представник окупаційної "влади" Севастополя Михайла Развожаєва та Telegram-канал "Кримський вітер".Окупаційна адміністрація оголосила ракетну тривогу на півострові.

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Самопроголошений "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв стверджує про атаку балістичними ракетами. Офіційного підтвердження від української сторони наразі не надходило.

Нагадаємо, дрони атакували підприємства у Тульській, Тамбовській та Воронезькій області рф.

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