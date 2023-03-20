У Джанкої лунають вибухи та стрілянина: партизани назвали причину (відео)

У тимчасово окупованому Криму ввечері 20 березня пролунали вибухи та звуки стрілянини. Про це спочатку повідомили мешканці Джанкоя.

Дещо згодом у мережі з'явилися відеозаписи, на яких зафіксовані звуки вибухів та спалахи у нічному небі. Внаслідок цього у частині міста вимкнулося світло.

За даними місцевих Telegram-каналів, уламки дрона впали поблизу школи №7 та у приватному секторі. Окупаційна влада не поспішає коментувати події та просить "дочекатися офіційної інформації".

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Своєю чергою рух "Крым – край партизанской славы" причиною вибухів назвав іранські "мопеди". Ті самі дрони, які окупанти запускали по Україні неодноразово.

Партизани зазначають, що дрони перепрограмували на локації військових об'єктів окупантів у Криму, тому куди б їх не запустили, вони все одно летітимуть на півострів.

"росія прямо зараз запустила кілька десятків цих дронів і тепер не знає, що з ними робити, збивати у них не виходить, окупанти тренувалися їх запускати, а не збивати", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього у мережі повідомляють, що вибухи також чутно біля вокзалу Джанкою, та у тимчасово окупованому Армянську.

Нагадаємо, що раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав мешканців тимчасово окупованого Криму розпочати підготовку до деокупації. Зокрема, він радить облаштувати укриття та запастися достатньою кількістю води.

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