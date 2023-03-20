В Джанкое раздаются взрывы и стрельба: партизаны назвали причину (видео)

Во временно оккупированном Крыму вечером 20 марта раздались взрывы и звуки стрельбы. Об этом сначала сообщили жители Джанкоя.

Спустя некоторое время в сети появились видеозаписи, на которых зафиксированы звуки взрывов и вспышки в ночном небе. В результате в части города отключился свет.

По данным местных Telegram-каналов, обломки дрона упали вблизи школы №7 и в частном секторе. Оккупационные власти не спешат комментировать события и просят "дождаться официальной информации".

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Видео дня

В свою очередь движение "Крым – край партизанской славы" причиной взрывов назвал иранские "мопеды". Те же дроны, которые оккупанты запускали по Украине неоднократно.

Партизаны отмечают, что дроны перепрограммировали на локации военных объектов оккупантов в Крыму, поэтому куда бы их не запустили, они все равно будут лететь на полуостров.

"Россия прямо сейчас запустила несколько десятков этих дронов и теперь не знает, что с ними делать, сбивать у них не получается, оккупанты тренировались их запускать, а не сбивать", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в сети сообщают, что взрывы также слышны у вокзала Джанкой, и во временно оккупированном Армянске.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал жителей временно оккупированного Крыма начать подготовку к деоккупации. В частности, он советует обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды.

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