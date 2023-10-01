У Єгипті знайшли глиняні глеки з вином віком 5 тисяч років (фото)

Єгипетські вчені разом із колегами з Німеччини та Австрії виявили сотні глеків із залишками вина, вік якого оцінюється у п'ять тисяч років.

Як повідомляє Сoptstoday з посиланням на Міністерство туризму та старожитностей Єгипту, закриті глеки, які раніше не відкривалися, було знайдено біля гробниці цариці Мернейт із Першої династії. Археологи зазначили, що місткості збереглися у хорошому стані.

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Крім запасів вина вчені виявили в гробниці похоронні меблі.

За словами генерального секретаря Вищої ради старожитностей Мустафи Вазірі, виявлені глеки великі за розміром і в хорошому стані збереження, а залишкам вина, знайденим у них, близько 5000 років.

Доктор Дітріх Рау, директор Німецького інституту в Каїрі, сказав, що під час розкопок у гробниці також вдалося відкрити нову історичну інформацію про життя королеви та період її правління.

Те, що було знайдено на кладовищі, показало, що королева мала високу посаду, оскільки вона відповідала за центральні урядові установи, вказуючи на те, що місія продовжує свою роботу, намагаючись розкрити більше таємниць історії та особистості Мернейт.

Зокрема, гробниця королеви Меріт Нейт була побудована з сирої цегли, глини та дерев’яних дощок. Науковці з'ясували, що королева, можливо, була єдиною жінкою з царської родини, яку поховали в Абідосі. Біля її могили знайшли 41 поховання придворних і слуг.

Нагадаємо, під час археологічних розкопок у Польщі були виявлені ідентифікаційні бірки дітей, відправлених до табору смерті.

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