В Єгипті знайшли древні інструменти та глиняні фігурки, які застосовувались для проведення ритуалів

Під час проведення розкопок у городищі Тель-ель-Фара у районі Кафр-ель-Шейха у Єгипті археологи натрапили на древні інструменти, які використовували під час проведення ритуалів богині Хатор. Вчені зазначили, що у місті Тель аль-Фара поклонялись богині-покровительці Нижнього Єгипту, Ваджит. Його населяли ще з додинастичного періоду, але пізніше воно було покинуте.

Про це пише Express.

Під час розкопок знайшли три кургани, вапняковий стовп у вигляді богині Хатор та фаянсові курильниці, одну з яких прикрашала голова бога Гора. Крім того, там були фігурки, які використовували у різноманітних ритуалах, статуї богів Таверета та Тота, великий утримувач для дарів, золоте око Ра та залишки золотої луски.

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"Це важливе відкриття, бо воно включає інструменти, які фактично використовувалися для виконання ритуалів щоденного релігійного служіння богині Хатор", – наголосив генеральний секретар Вищої ради археології Мустафа Вазірі.

Керівник групи археологів на ім‘я Хосам Ганім зазначив, що це ще не все, що вони знайшли.

"Місія також виявила величезну будівлю з полірованого вапняку зсередини, що є криницею для святої води, що використовується в щоденних ритуалах", – повідомив він.

Нагадаємо, археологи знайшли в Китаї поховання часів династії Тан.

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