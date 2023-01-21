У Єгипті виявили стародавній папірус із закляттями з Книги Мертвих

Археологи, які працюють в єгипетському регіоні Саккара, вперше за століття розкопали стародавній папірус довжиною 16 метрів. На ньому були виявленні закляття з таємничої Книги Мертвих.

Спочатку вчені вважали, що довжина стародавнього сувою становить лише дев’ять метрів, але після його повної реставрації та перекладу стало зрозуміло, що насправді він має 16 метрів. Про це повідомляє Arkeonews.

Зазначається, що папірус був відреставрований у реставраційній лабораторії Єгипетського музею в Тахрірі та отримав назву "папірус Вазірі". Цей папірус є першим, знайденим єгиптянином, і названий на честь єгиптянина.

Його виявили в одній зі 250 скринь у Саккарі – величезному некрополі стародавньої єгипетської столиці Мемфіс, об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Там розташовано більше десятка пірамід, місць поховання тварин і стародавніх коптських християнських монастирів.

Знахідка 16-метрового папірусу, що містить заклинання Книги мертвих, може пролити нове світло на вірування стародавніх єгиптян про перехід в інше царство.

Книга мертвих – це похоронний текст із стародавнього Єгипту, який містить проголошення та заклинання, щоб допомогти померлому в їхньому загробному житті. Книга складається з похоронних текстів і датується 50 роком до нашої ери.

Раніше вчені дослідили "живі камені" в Румунії, що повільно ростуть на 5 см кожні 1000 років та дають потомство.

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