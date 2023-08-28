У Єгипті виявили величезну статую маловідомого фараона

Група археологів, що проводила розкопки на північно-східній території сучасного Каїра, колишніх володінь Рамзеса, виявила величезну статую фараона.

Про це пише Express.co.uk.

Цікаво, що дослідники працювали на цьому місці протягом останніх п'яти років, не виявивши нічого важливого. Але в останній момент роботи один з робітників виявив твердий об'єкт, який виявився великим каменем. "Несподівано робітники повідомили нам, що там є великий камінь", - розповів доктор Дітріх Рауе в документальному фільмі під назвою "Таємниці: фараон у передмісті".

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Під час очищення місця почала проявлятись величезна статуя, і виявилося, що робітники стояли на її вершині. Спочатку був відритий великий торс, виготовлений з кварциту, одного з найцінніших матеріалів в Стародавньому Єгипті, а потім відкопали величезну голову.

Археологи зрозуміли, що зробили важливе відкриття – гігантську статую фараона, зазначив ведучий документального фільму. Спочатку вони вважали, що статуя належить Рамзесу - розмір, матеріал і витончена різьба говорили про це. Проте ряд ієрогліфів на поверхні гірської породи вказував на іншого власника.

Доктор Рауе зауважив, що чотири ієрогліфи неймовірної якості були знайдені археологами, наче вони були вирізані на маслі, а не на одному з найтвердіших матеріалів того часу. Ці ієрогліфи розкрили, що статуя належить фараонові, мало відомому широкому загалу: Псамтику I.

Первісно вважалося, що Псамтик був невеликим фараоном, проте розмір статуї свідчив про більш значну роль в його історії. Інформація про Псамтика обмежена і дещо сумнівна. Відомо, що він правив 54 роки, починаючи з 664 року до н.е., коли Єгипет вже втратив статус світової держави і зазнавав спаду. "Це були дні не слави", - зазначив египтолог Кріс Наунтон. "Країна більше не була такою багатою, як раніше, вона втратила контроль над територією і своєю імперією. До цього ми думали, що на створення такої великої статуї не вистачало коштів. Але ця знахідка змінює наше розуміння того періоду", - додав він.

Нагадаємо, в Ізраїлі знайшли скарб віком 1,4 тисячі років.

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