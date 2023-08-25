В ІзраїлІ знайшли скарб віком 1,4 тисячі років

Адміністрація Ізраїлю заявила про виявлення скарбу, що містить 44 золоті монети, на території Баніасу - історичного комплексу, розташованого в заповіднику Нахаль-Хермон.

Про це пише Vesty.co.Il.

Про це повідомляє Управління старожитностей.

Скарб був замурованим у стіні, спорудженій з каменю. За припущенням археологів, ці монети можуть бути пов'язані з періодом панування династії Омейядів, коли Ерец-Ісраель було захоплено.

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Ймовірно, хтось залишив ці монети тут, намагаючись врятувати їх від війни, з надією повернутись за ними в майбутньому. Більшість монет є візантійськими солідами, що були відчеканені в часи імператорів Флавія Фоки (602-610 рр. н.е.) та Іраклія I (610-641 рр. н.е.).

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Археолог Йоав Лерер вважає, що це знахідка може розкрити нові аспекти економічної діяльності в Баніасі протягом останніх чотирьох десятиліть візантійського періоду.

Нагадаємо, у Китаї знайшли кам’яну епітафію впливового чиновника часів династії Сун.

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