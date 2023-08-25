В Израиле нашли клад в возрасте 1,4 тысяч лет

Администрация Израиля заявила об обнаружении клада, содержащего 44 золотых монеты, на территории Баниаса - исторического комплекса, расположенного в заповеднике Нахаль-Хермон.

Об этом пишет Vesty.co.Il.

Об этом сообщает Управление древностей.

Клад был замурован в стене, сооруженной из камня. По предположению археологов, эти монеты могут быть связаны с периодом господства династии Омейядов, когда Эрец-Исраэль был захвачен.

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Вероятно, кто-то оставил эти монеты здесь, пытаясь спасти их от войны, в надежде вернуться за ними в будущем. Большинство монет являются византийскими солидами, отчеканенными во времена императоров Флавия Фоки (602-610 гг. н.э.) и Ираклия I (610-641 гг. н.э.).

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Археолог Йоав Лерер считает, что эта находка может раскрыть новые аспекты экономической деятельности в Баниасе за последние четыре десятилетия византийского периода.

Напомним, в Китае обнаружили каменную эпитафию влиятельного чиновника времен династии Сун.

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