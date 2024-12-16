У ЄС ухвалили черговий пакет санкцій проти росії: стали відомі подробиці

Європейський Союз затвердив 15-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на посилення тиску через її агресивну війну в Україні. У новому списку обмежень – 54 фізичні особи та 30 організацій із Росії, Китаю та Північної Кореї.

Санкції мають на меті обмежити діяльність підприємств, які допомагають Росії обходити міжнародні обмеження, зокрема щодо нафтового сектора та військових поставок. Зокрема, до списку потрапили ключові особи, компанії, а також військові з трьох країн, повідомляється на сайті Ради ЄС.

Санкції проти "тіньового флоту" Росії

Найбільшу увагу в новому пакеті санкцій приділили боротьбі з нафтовими танкерами, які дозволяють Росії обходити встановлену "цінову стелю". Це частина зусиль ЄС, спрямованих на обмеження експорту російської нафти та фінансування війни. До списку потрапили компанії, які займаються перевезеннями і торгівлею нафтопродуктами через "тіньовий флот".

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Люди, що потрапили під санкції

До обмежувального списку потрапило 54 особи, серед яких відомі російські політики, бізнесмени та культові діячі. Зокрема, санкції торкнулися голови Мордовії Артема Здунова, якого звинувачують у вивезенні дітей з України та зв'язках з організацією "Рух перших". Співачка Лариса Доліна також потрапила під санкції за участь у пропагандистських заходах під егідою Міноборони Росії.

Військові та бізнесмени з КНДР

ЄС також включив до списку північнокорейських військових, зокрема заступника начальника Генштабу КНДР Кіма Ен Бока, який стежить за розгортанням північнокорейського контингенту в Україні. Крім того, під санкції потрапив міністр оборони Північної Кореї Но Кван Чхоль, який за інформацією ЄС активно допомагає Росії в агресії проти України.

Важливі російські компанії та акціонери

Серед компаній, що потрапили під обмеження, – один із найбільших російських забудовників "ПІК". Його звинувачують у фінансуванні російської армії та наборі добровольців для приватних військових компаній, які беруть участь у війні в Україні. Акціонер компанії Сергій Гордєєв також потрапив під санкції, які вже діють і в США.

Під санкціями авіакомпанії та виробники дронів

ЄС також наклав обмеження на авіакомпанію "Ютейр", яка підтримувала військові операції Росії, зокрема транспортування військових і техніки в зону бойових дій. Під санкції потрапила й компанія "Уралдронзавод", що є виробником безпілотників "Упир", які використовуються Росією для атак на Україну.

Компанії з Китаю

Серед компаній, які опинилися під санкціями ЄС, є й китайські та гонконгські підприємства, що допомагають Росії у виробництві безпілотників. Зокрема, йдеться про постачання двигунів для російських дронів "Гарпія-3" та участь у розробці двигунів для іранських дронів "Шахед-136". Це показує тісну співпрацю між Росією, Китаєм та Іраном у військовій сфері, попри міжнародні санкції.

Нове посилення санкцій спрямоване на те, щоб зменшити здатність Росії отримувати ресурси для ведення війни та підтримки її економіки. Очікується, що такі заходи допоможуть послабити російський військовий потенціал, обмеживши доступ до критичних технологій та фінансування через міжнародні компанії та підприємства.

Раніше ми повідомляли, що стрижнем загадкового "мирного плану Трампа" для припинення російсько-української війни за 24 години є зняття санкцій, натомість від РФ вимагатимуть виведення окупаційних військ РФ з України.

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