У ЄС погодили допомогу Україні у розмірі 50 млрд євро — Шарль Мішель

Усі 27 країн ЄС домовилися про допомогу Україні на суму 50 мільярдів євро. Програма розрахована на чотири роки.

Про це повідомив президент ради Шарль Мішель у соцмережі Х (Твіттер).

"Усі 27 лідерів домовилися про додатковий пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України. Ми знаємо, що поставлено на карту", – йдеться у повідомленні.

Виходячи з повідомлення Шарля Мішеля, виділення грошей для України підтримав й угорський лідер Віктор Орбан, який виступав проти такого рішення – позиція Угорщини блокувала згоду решти 26 країн членів ЄС.

На сайті Євроради зазначається, що 50 мільярдів євро на фінансування в Україні – це 17 мільярдів євро грантів і 33 мільярди євро позик.

Президент України Володимир Зеленський подякував країнам ЄС за підтримку нашої країни.

"Вдячний Шарлю Мішелю і лідерам держав – членів ЄС за створення фінансового інструменту для України обсягом до 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Дуже важливо, що рішення було ухвалене всіма 27 лідерами. Це вкотре доводить потужну єдність Євросоюзу. Продовження фінансової підтримки ЄС для України зміцнить нашу довгострокову економічну та фінансову стабільність, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію", – написав він у Твіттері.

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