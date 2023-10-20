У Фінляндії виявили меч хрестоносців 12-го століття (фото)

У південно-західному місті Сало у Фінляндії землевласник натрапив на стародавнє кладовище. Також він виявив залізний меч і колекцію могил, які походять з епохи хрестоносців у Фінляндії 12-го століття.

Це є першою перевіреною знахідкою поховання, що походить із кінця залізного віку в долині річки Салонйокі. Меч має пряме руків’я у формі стрижня та тригранне овальне навершя, повідомляє Ancient Origins.

Також були знайдені піхви меча хрестоносців разом із фрагментами леза іншого меча. Найбільш примітною знахідкою в колекції є шкіряний пояс, прикрашений бронзовими намистинами.

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Шкіряний пояс сам по собі є скарбницею: тридцять квадратних бронзових намистин, вигадливо прикрашених розетковими візерунками. Він також включав кілька хрестоподібних підвісок, пряжку, численні голови тварин, а також перегородки для пояса.

Хоча шкіряні компоненти пояса частково збереглися, є також численні залишки тканини, які пов’язані з одягом померлого, збереглися поряд із бронзовими прикрасами.

Могили розкопали біля середньовічної кам'яної церкви. Померлих було поховано згідно з християнськими звичаями, і, як зазначає Руохонен, близькість місця до цієї церкви свідчить про існування набагато ранішої церковної присутності в цьому районі, що кидає виклик попереднім припущенням. Заснування парафіяльної церкви Перттелі раніше датували XV століттям.

Нагадаємо, археологи знайшли в Італії рештки жінки, з якої Да Вінчі писав Мона Лізу.

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