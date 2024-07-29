У Генштабі не підтримують звільнення від служби колишніх обмежено придатних до 25 років: що відомо

В Україні існує юридична колізія, через що чоловіки віком до 25 років можуть бути мобілізовані. Йдеться про осіб, що раніше мали статус обмежено придатних та звільнених від строкової служби у мирний час.

Генеральний штаб ЗСУ не підтримує зміни в законодавстві, які б розв’язали колізію. Про це йдеться у відповіді Генштабу на запит Радіо Свобода.

Зокрема, Головне управління персоналом Генштабу отримувало для узгодження кілька зареєстрованих у Верховній Раді України проєктів законів (11379, 11379−1, 11379−2), які стосувалися цих змін:

"Враховуючи, що положеннями законопроєктів передбачається розширення категорій громадян, які матимуть право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації… зазначені законопроєкти не було підтримано", – йдеться у відповіді.

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У Генштабі також вважають, що деякі громадяни використовували цей статус для ухилення від проходження військової служби в мирний час. Військові вважають, що ці зміни знизять мобілізаційний ресурс війська.

"В умовах зменшення кількості та якості людського мобілізаційного капіталу під час тривалої збройної агресії Російської Федерації проти України, ухвалення запропонованих змін створить загрозу виконанню заходів із доукомплектування Збройних Сил України особовим складом і виконанню ними завдань із захисту держави та відновлення її територіальної цілісності", – вказали у відомстві.

У комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради розглядають законопроєкти, покликані розв’язати колізію, що виникла після змін у мобілізаційному законодавстві.

Зокрема, пропонується осіб до 25 років, які раніше мали статус обмежено придатних, були звільнені від проходження строкової служби та перебувають на обліку військовозобов'язаних, прирівняти до призовників. І не мобілізувати до 25 років.

Нагадаємо, раніше у Мінцифри заявили, що для бронювання від мобілізації не потрібно проходити ВЛК.

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