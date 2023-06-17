У Німеччині виявили надзвичайно добре збережений меч віком 3000 років (фото)

У Німеччині у похованні виявили рідкісний меч бронзового віку. Знахідка, яка датується 14 століттям до нашої ери, у такому хорошому стані, що досі блищить.

Зброю було виявлено в місті Нердлінген у Баварії. Про це повідомляє Newsweek.

Бронзовий меч, якому понад 3000 років, надзвичайно добре зберігся. Це представник бронзових мечів із повним руків'ям, восьмигранний Ефес повністю виготовлений з бронзи.

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Його восьмикутна форма робить його рідкісною знахідкою, оскільки лише найвправніші ковалі вміли виготовляти такі типи мечів. Виготовлення восьмикутних мечів є складним, тому що руків'я відливається поверх клинка (так зване накладне лиття).

Оздоблення виконується інкрустацією та використанням клейм. Хоча справжніх заклепок дві, інша пара лише мається на увазі.

Ці рідкісні та спеціальні мечі виготовлялися лише у двох місцях Німеччини того часу, одному на півночі, другому на півдні, хоча точне місце походження цього меча підтвердити не вдалося. Меч видно серед кісток на місці поховання. Могила, в якій був знайдений меч, містила останки чоловіка, жінки та дитини.

Неясно, чи цей восьмикутний меч колись використовувався в бою, чи це був церемоніальний клинок.

Нагадаємо, в античному амфітеатрі у Туреччині знайшли ложу для еліти віком 1800 років.

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