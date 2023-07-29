У Німеччині виявили смертоносну палицю віком 300 тисяч років

У Німеччині виявили мисливську палицю древніх людей віком приблизно 300 000 років. Стародавні ремісники продемонстрували неабияку майстерність, приправляючи палицю та загострюючи її з кожного кінця.

Дві загострені палиці та інші списи, знайдені на березі озера біля міста Шенінген, Німеччина, є найдавнішими великомасштабними записами дерев’яних знарядь, виготовлених людьми. Про це повідомляє Discover.

Зазначається, що деревообробка включала кілька етапів, включаючи розрізання та здирання кори, різьблення для отримання аеродинамічної форми, зішкрябування більшої частини поверхні, приправу деревини, щоб уникнути розтріскування та деформації, і шліфування для полегшення обробки.

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Порівняно зі стародавніми кам’яними знаряддями, дерев’яні менш вивчені, але вони розкрили багато про стародавні суспільства. Дослідження припускає, що палицю використовували для полювання на дичину середнього розміру, таку як благородний олень або косуля, або, можливо, на дрібних тварин, таких як заєць і птахи.

Інструмент працював шляхом удару, і темні ділянки на точках могли відображати кров або жир.

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