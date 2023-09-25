У Німеччині виявили стоянку епохи мезоліту з могилою мага-шамана

На сході Німеччини, на вершині пагорба, було відкрито давню мезолітичну стоянку з могилою шамана віком 9 000 років. Ця археологічна знахідка розташована поблизу курортного міста Бад-Дюрренберг і була знайдена в ході розкопок, проведених дослідниками з Управління охорони пам'яток і археології землі Саксонія-Ангальт.

Про це пише Newsweek.

На цій стоянці виявили рідкісні артефакти кам'яної доби, серед яких виділяються якісні крем'яні знахідки. Археологи також припускають, що ця стоянка могла служити базою для полювання, і дослідження навколишніх територій може розкрити ще багато таємниць мезолітичних поселень.

Читайте також: У Японії виявили руїни резиденції легендарної імператриці Кокен

Могила шамана є особливим об'єктом цих досліджень, і вона розташована на вершині пагорба на висоті понад 300 футів. Вважається, що шаман, можливо, належав до соціальної групи, яка проживала на цих територіях. Його поховали разом з жінкою і дитиною, і це свідчить про особливий ритуал.

Знахідки зі стоянки, такі як головний убір з оленячих рогів та інші предмети, дозволяють висувати гіпотезу про існування в поселенні жінки-шаманки. Археологи продовжують розкопки для отримання більшої інформації про цей період мезоліту та життя того часу.

Це відкриття важливо для розуміння історії та культури людей, які жили 9 000 років тому, і додає нові деталі до загальної картини мезолітичних часів.

Нагадаємо, давні люди з людських черепів робили собі чаші для пиття.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!