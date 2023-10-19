В Німеччині знайшли залізний стілець 7 століття нашої ери: один з перших зразків меблів (фото)

У 2022 році, у рамках археологічних досліджень в селі Ендзее, Німеччина, був знайдений рідкісний артефакт - складний залізний стілець, який датується 7 століттям нашої ери. Його виявили під час розкопок середньовічного поховання жінки, повідомляє Heritage Daily.

Поховання несло додатковий інтерес завдяки артефактам, які супроводжували жіноче поховання. Серед них було намисто з дрібних різнокольорових скляних намистин та дві підвіски з брошкою, одна прикрашена бантами, інша - альмандиновим диском, великою міліофіорою та пряслицем.

Додатковим дивовижним відкриттям було виявлення чоловічого поховання поруч. Це поховання включало в себе розкішно прикрашену зброю, таку як спис, щит і сагайдак. Вчені вважають, що ці поховання можуть бути пов'язані з франкським впливом у регіонах Майн і Таубер у 6-7 століттях.

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Після тривалої реставрації, розкладний залізний стілець був представлений громадськості на конференції "Археологія в Баварії". Цей стілець представляє собою унікальний шедевр історії. Він складається з двох каркасів, з'єднаних осьовим штифтом, і вражає латунними інкрустаціями з кольорових металів. Вузькі прорізи на горизонтальних стійках свідчать про прикріплення сидіння, ймовірно, з використанням хутра тварин, на що вказують збережені органічні рештки.

Це відкриття є винятковим тим, що розкладні стільці, використовувані в якості поховального інвентаря, є надзвичайно рідкісними. Ці артефакти свідчать про важливий соціальний статус або визначну посаду померлої жінки в свій час. Ця археологічна знахідка розширює наше розуміння ранньосередньовічної культури і підкреслює важливість вивчення історії та соціальних аспектів цього періоду. Виявлення розкладного стільця дарує нам можливість проникнути в життя і традиції людей 7 століття нашої ери та пам'ятати про багату спадщину минулого.

Нагадаємо, археологи знайшли в Італії рештки жінки, з якої Да Вінчі писав Мона Лізу.

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