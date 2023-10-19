В Германии обнаружили железный стул 7 века нашей эры: один из первых образцов мебели (фото)

В 2022 году, в рамках археологических исследований в селе Эндзее, Германия, был найден редкий артефакт – сложный железный стул, датируемый 7 веком нашей эры. Его обнаружили во время раскопок средневекового захоронения женщины, сообщает Heritage Daily.

Погребение несло дополнительный интерес благодаря артефактам, сопровождавшим женское захоронение. Среди них были бусы из мелких разноцветных стеклянных бусин и две подвески с брошью, одна украшена бантами, другая – альмандиновым диском, большой миллифиорой и пряслицей.

Дополнительным удивительным открытием было обнаружение мужского захоронения рядом. Это захоронение включало в себя роскошно украшенное оружие, такое как копье, щит и колчан. Ученые считают, что эти погребения могут быть связаны с франкским влиянием в регионах Майн и Таубер в 6-7 веках.

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После продолжительной реставрации, раскладывающийся железный стул был представлен общественности на конференции "Археология в Баварии". Этот стул представляет собой неповторимый шедевр истории. Он состоит из двух каркасов, соединенных осевым штифтом, и поражает латунными инкрустациями из цветных металлов. Узкие прорези на горизонтальных стойках свидетельствуют о прикреплении сиденья, вероятно, с использованием меха животных, на что указывают сохраненные органические остатки.

Это открытие является исключительным тем, что раскладные стулья, используемые в качестве погребального инвентаря, чрезвычайно редки. Эти артефакты свидетельствуют о важном социальном статусе или выдающейся должности умершей женщины в свое время. Эта археологическая находка расширяет наше понимание раннесредневековой культуры и подчеркивает важность изучения истории и социальных аспектов этого периода. Выявление раскладного стула дарит нам возможность проникнуть в жизнь и традиции людей 7 века нашей эры и помнить о богатом наследии прошлого.

Напомним, археологи нашли в Италии останки женщины, с которой Да Винчи писал Мона Лизу.

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