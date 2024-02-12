У Німеччині вбили українського баскетболіста, ще один в реанімації: подробиці

Ввечері 10 лютого у Дюссельдорфі, Німеччина внаслідок нападу загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних України Володимир Єрмаков. Його друг перебуває в реанімації.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

"Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці", – заявили у Федерації баскетболу Києва.

У ФБК уточнили, що місцева поліція розслідує справу.

Інші подробиці поки що невідомі. МЗС України ситуацію ще не коментувало.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!