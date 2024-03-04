У ГУР підтвердили вибух на залізничному мосту у Самарській області, через який окупанти переправляли озброєння (фото)

У понеділок, 4 березня, у Самарській області рф пролунав потужний вибух на залізничному мосту через річку Чапаєвка, що розміщений на перегоні Зірка – Чапаєвськ.

За попередніми даними, саморобний вибуховий пристрій було закладено під опору моста.

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російське пропагандистське інформаційне агентство "РІА Новості" повідомило, що на перегоні стався "хлопок". Потерпілих внаслідок вибуху немає.

Очевидці у соцмережах написали, що унаслідок інциденту затримуються електрички із Сизрані у бік Самари.

Тим часом в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що унаслідок вибуху на мості він став тимчасово непридатним для руху залізничного транспорту.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області на росії. 4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій", – йдеться у повідомленні ГУР.

Розвідка зазначила, що ця залізнична гілка використовувалась росією для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімєр" у місті Чапаєвск Самарської області.

"З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим", – додали в ГУР.

Нагадаємо, росія втратила за два роки стільки броні, скільки мала на початку вторгнення.

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