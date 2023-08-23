В ГУР показали відео знищення російського комплексу С-400 в Криму (відео)

У Криму 23 серпня біля села Оленівка на мисі Тарханкут було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

У ГУР показали відео знищення комплексу С-400:

"Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму", – зазначили в ГУР.

Довідка: Зенітно-ракетна система С-400 "Триумф" є російською зенітно-ракетною системою великої і середньої дальності. Вона була розроблена компанією "Алмаз-Антей" і прийнята на озброєння Збройних сил Російської Федерації в 2007 році.

С-400 "Триумф" призначена для знищення всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу, включаючи літаки, гелікоптери, крилаті ракети, балістичні ракети малої і середньої дальності, а також безпілотні літальні апарати. С-400 може одночасно обстрілювати до 36 цілей на відстані до 400 кілометрів і на висоті до 30 кілометрів. Система має високу ймовірність ураження цілі, яка становить понад 90%.

Нагадаємо, 23 серпня у соцмережах повідомили, що у Криму пролунало кілька потужних вибухів біля мису Тарханкут. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон", який є одним з носіїв ракети "Онікс". Згодом було зазначено, що на мисі Тарханкут було підірвано радіолокаційну станцію 48Я6-К1 "Підліт".

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