У Харкові, Одесі та Кривому Розі запровадили графіки відключення світла після обстрілів: який графік

Внаслідок російських обстрілів 22 березня, у Харкові, Одесі та Кривому Розі запровадили графіки відключення світла. Обмеження також можуть запровадити на Хмельниччині.

Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, АТ "Харківобленерго" почали застосовувати графіки аварійних відключень.

"Їхнє коригування триває, враховуючи складну ситуацію в електричних мережах Харківської області", – пояснив він.

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Енергетики області, за його словами, продовжують відновлювати електропостачання після обстрілів окупантів.

"На Одещині та Хмельниччині графіки відключень можуть бути застосовані при зростанні споживання", – йдеться у повідомленні Укренерго.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що зараз відключених від електроенергії абонентів немає, однак, якщо зростатиме навантаження – можливі планові відключення з технічних причин.

"Енергетики звертаються з проханням знизити навантаження на мережі, щоб остаточно привести енергосистему в нормальний стан. Не використовуйте одночасно потужні електричні пристрої, по можливості вмикайте прилади не в піковий години", – звернувся він до одеситів.

У Кривому Розі Дніпропетровської області після російських обстрілів також запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії.

"Через наслідки обстрілів в Кривому Розі та районі вимушено застосовуються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі містян", – повідомили у ДТЕК.

Нагадаємо, вранці 24 березня росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України.

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