У Харкові зафіксовано 22 прильоти, є загиблі: подробиці

Сьогодні, 29 грудня, окупанти обстрілюють Харків. Від самого ранку повідомлялося про вибухи та "прильоти".

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що атака не припиняється.

"Третя хвиля за сьогодні ударів по Харкову", - зазначив він.

Харків обстрілюють двома видами ракет — С-300 та Х-22. На цей час відомо про 22 прильоти по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, інформація уточнюється.

Внаслідок ударів РФ загинула людина, ще семеро — у лікарні.

"У лікарні перебувають семеро поранених, одна людина, на жаль, загинула. Зараз рятувальники розбирають завали", — повідомив Терехов.

За його словами, внаслідок ударів пошкоджені будівлі лікарні, школи, житлові будинки, відділення Нової пошти, виробничі підприємства.

Нагадаємо, росія всю ніч атакувала Україну дронами, під ранок здійснила пуски ракет.

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