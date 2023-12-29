росія всю ніч атакувала Україну дронами, під ранок здійснила пуски ракет: вибухи чути у Харкові, Києві, Одесі та Дніпрі

Вночі 29 грудня Росія всю ніч атакувала територію України "Шахедами" після чого здійснила також пуски ракет. Майже у всіх областях країни двічі оголошували повітряну тривогу, є інформація про прильоти з постраждалими.

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Як повідомляють моніторингові канали, окупанти здійснювали пуски ракет з двох десятків бомбардувальників.

У 04:57 про пуски ракет повідомили у Повітряних силах ЗСУ о 04:57.

Рух ракет був зафіксований у Сумській і Полтавській областях, пізніше на Черкащині та Харківщині повідомили про вибухи. Працювала протиповітряна оборона.

У повітрі дев’ять бортів ТУ-95МС та дев’ять бортів ТУ-22М3. Два борти ТУ-22М3 у районі Воронежа. Будь ласка, прокидайтеся та реагуйте на тривоги", – повідомляв Telegram-каналу"Николаевский Ванек".

Разом з ракетами російська армія пускала і хибні цілі. Харків перебував під обстрілом ракетами С-300, над Львівщиною продовжували літати "Шахеди".

О 05:35 у Повітряних силах сповістили про відбій ракетної небезпеки для всієї території України, крім Харківської області.

Після 06:00 знову з’явились повідомлення про пуски ракет продовжилися. Моніторингові канали писали, що окупанти запускають Х-101/555/55 із літаків Ту-95МС у районі Енгельса.

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О 06:44 підтвердили удар по місту Конотоп на Сумщині,внаслідок якого постраждало три людини, пошкоджено багатоповерхівку й СТО, загорілося авто.

В Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух балістики з півдня на Дніпро та Павлоград, а також рух крилатих ракет – через Сумщину в напрямку Полтавщини.

У Києві зафіксовано падіння уламків в двох районах, за попередньою інформацією, є загорання житлової багатоповерхівки та поранені.

КМВА повідомляє, що в Святошинському та Подільському районах зафіксовано, за попередньою інформацією, падіння уламків. З’ясовується інформація щодо можливих руйнувань.Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Кличко додав, що в Подільському районі палає складське приміщення. Всі служби на місці.

Сьогодні вранці рф запускала все, окрім "Калібрів", - заявив речник Повітряних Сил Ігнат.

"Окупанти використовували "Кинджали", балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505, - повідомив він.

Нагадаємо,російські окупанти завдали удару по залізничному вокзалу Херсона і евакуаційному потягу.

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