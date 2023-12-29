россия всю ночь атаковала Украину дронами, под утро совершила пуски ракет: взрывы слышны в Харькове, Киеве, Одессе и Днепре

Ночью 29 декабря Россия всю ночь атаковала территорию Украины "Шахедами", после чего осуществила также пуски ракет. Почти во всех областях страны дважды объявлялась воздушная тревога, есть информация о прилетах с пострадавшими.

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Как сообщают мониторинговые каналы, оккупанты осуществляли пуски ракет из двух десятков бомбардировщиков.

В 04:57 о пусках ракет сообщили в воздушных силах ВСУ в 04:57.

Движение ракет было зафиксировано в Сумской и Полтавской областях, позже в Черкасской и Харьковской области сообщили о взрывах. Работала противовоздушная оборона.

В воздухе девять бортов ТУ-95МС и девять бортов ТУ-22М3. Два борта ТУ-22М3 в районе Воронежа. Пожалуйста, просыпайтесь и реагируйте на тревоги", – сообщал Telegram-каналу "Николаевский Ванек".

Вместе с ракетами русская армия пускала и ложные цели. Харьков был под обстрелом ракетами С-300, над Львовщиной продолжали летать "Шахеды".

В 05:35 в Воздушных силах известили об отбое ракетной опасности для всей территории Украины, кроме Харьковской области.

После шести часов снова появились сообщения о пусках ракет продолжились. Мониторинговые каналы писали, что кафиры запускают Х-101/555/55 с самолетов Ту-95МС в районе Энгельса.

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В 06:44 подтвердили удар по городу Конотоп на Сумщине, в результате которого пострадали три человека, повреждена многоэтажка и СТО, загорелся автомобиль.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении баллистики с юга на Днепр и Павлоград, а также движении крылатых ракет – через Сумщину в направлении Полтавщины.

В Киеве зафиксировано падение обломков в двух районах, по предварительной информации, возгорание жилой многоэтажки и раненые.

КМВА сообщает, что в Святошинском и Подольском районах зафиксировано, по предварительной информации, падение обломков. Выясняется информация о возможных разрушениях. Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Кличко добавил, что в Подольском районе горит складское помещение. Все службы на месте.

Сегодня утром Россия запускала все, кроме "Калибров", - заявил спикер Воздушных Сил Игнат.

"Оккупанты использовали "Кинжалы", баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505, - сообщил он.

Напомним,российские оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду.

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