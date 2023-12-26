Российские оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду: есть пострадавшие и погибшие (видео)

Российские оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона вечером 26 декабря. В результате удара погиб полицейский, еще по меньшей мере двое его коллег и двое гражданских ранены.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении. Под удар попал эвакуационный поезд.

"Сложный день. Только что был доклад об обстреле Херсона. Российский удар по железнодорожному вокзалу. Эвакуационный поезд. Все службы сейчас на месте. Количество убитых и пострадавших сейчас устанавливается. На месте было много гражданских. Все обновления информации будут представлены соответствующими службами", – отметил он.

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Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что во время массированного обстрела города на вокзале находились около 140 гражданских, которые ждали отправления эвакуационного поезда.

Полицейские приступили к эвакуации людей, во время нее погиб лейтенант полиции из Кировоградщины. Еще двое полицейских – в больнице с осколочными ранениями. Двум гражданским, получившим осколочные ранения, оказывают медицинскую помощь.

В свою очередь глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин опубликовал видео с места происшествия.

Напомним, ранее оккупанты запустили "Кинжалы" по Украине.

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