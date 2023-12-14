Оккупанты запустили 'Кинжалы' по Украине во время выступления путина

Днем 14 декабря российские оккупанты во время выступления президента рф владимира путина выпустили ракеты Х-47 "Кинжал" по Украине. По данным украинских военных, ракеты выпустили в сторону Староконстантинова Хмельницкой области.

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Также в Киеве и Житомирской области прогремели взрывы. О пуске ракет сообщили Воздушные силы Украины.

Отмечается, что был зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка, Нижегородской области и осуществлены пуски ракет.

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В свою очередь спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сказал, что рф действительно ударила по Староконстантинову.

"Состоялся пуск ракет и они направились в Хмельницкую область в направлении Староконстантинова. Объявление воздушной тревоги произошло примерно в 14:09, а уже через 10 минут, около 14:20, в Хмельницкой области был прилет", – отметил он.

Игнат не уточнил, куда попали российские оккупанты. О человеческих жертвах и пострадавших информации тоже нет.

Напомним, в ночь на 13 декабря российские боевики нанесли удары по Украине баллистическими ракетами и беспилотниками типа "Shahed". Враг прицельно атаковал Киев ракетами.

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