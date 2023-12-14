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Война в Украине

Оккупанты запустили "Кинжалы" по Украине во время выступления путина

Анастасия Крыщук

Оккупанты запустили 'Кинжалы' по Украине во время выступления путина

Днем 14 декабря российские оккупанты во время выступления президента рф владимира путина выпустили ракеты Х-47 "Кинжал" по Украине. По данным украинских военных, ракеты выпустили в сторону Староконстантинова Хмельницкой области.

Также в Киеве и Житомирской области прогремели взрывы. О пуске ракет сообщили Воздушные силы Украины.

Отмечается, что был зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка, Нижегородской области и осуществлены пуски ракет.

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В свою очередь спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сказал, что рф действительно ударила по Староконстантинову.

"Состоялся пуск ракет и они направились в Хмельницкую область в направлении Староконстантинова. Объявление воздушной тревоги произошло примерно в 14:09, а уже через 10 минут, около 14:20, в Хмельницкой области был прилет", – отметил он.

Игнат не уточнил, куда попали российские оккупанты. О человеческих жертвах и пострадавших информации тоже нет.

Напомним, в ночь на 13 декабря российские боевики нанесли удары по Украине баллистическими ракетами и беспилотниками типа "Shahed". Враг прицельно атаковал Киев ракетами.

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Война в Украине