россия 10 часов атаковала Одессу: силы обороны сбили 41 из 42 дронов, есть пострадавшие и разрушения

В ночь на 14 декабря русские боевики атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Воздушная тревога звучала 10 часов.

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По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты этой ночью атаковали Украину ударными БпЛА и зенитными управляемыми ракетами С-300.

Отмечается, что шесть ОКР были выпущены в направлении Николаевской и Херсонской областей. Затем были зафиксированы пуски 42 вражеских ударных Shahed-136/131, летевших в направлении Одесской области.

"Этой ночью защитникам неба удалось сбить 41 из 42 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Подавляющее большинство - в Одесской области", — добавили в Воздушных силах.

Как сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате падения обломков сбитых дронов-камикадзе повреждено общежитие. Пострадали 11 человек, из них 3 ребенка.

"Детей и двоих взрослых госпитализировали. У двух 8-летних мальчиков и 12-летняя девочки контузии и закрытые черепно-мозговые травмы, у взрослых сотрясения мозга и ранения", - добавил Кипер.

По его словам, в результате дроновой атаки в Одессе повреждены 11 зданий, сгорели два автомобиля. После обстрела Одессы россияне принялись атаковать Измаильский район. Туда террористы направили более 20 ударных дронов. Там их целью была припортовая инфраструктура. К счастью, люди не пострадали. Разрушения подверглись складским помещениям.

Напомним, в ночь на 13 декабря российские боевики нанесли удары по Украине баллистическими ракетами и беспилотниками типа "Shahed". Враг прицельно атаковал Киев ракетами.

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